Kouvolan Sanomat: Saitko kutsun Linnan juhliin tai tiedätkö jonkun kutsutun? — Vinkkaa toimitukselle! Presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana ovat tänä vuonna Suomen vahvuudet, Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa. Tutkimusten mukaan Suomi on maailman parhaimmistoa muun muassa rehellisyydessä, innovatiivisuudessa, vakaudessa, lukutaidossa ja koulumenestyksessä sekä tyttöjen mahdollisuuksissa. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton kutsuvieraissa on runsaasti Suomen menestystekijöiden mahdollistajia. Kutsujen postitus on alkanut. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio kutsuvat vastaanotolle noin 1800 vierasta. Viime vuosien tapaan kutsuttujen joukossa on runsaasti sotaveteraaneja ja lottia. Suomalaisveteraanien rinnalla Presidentinlinnaan on tänä vuonna kutsuttu myös Suomen-poikia, eli jatkosodassa taistelleita virolaisia vapaaehtoisia sekä talvi- ja jatkosodan ruotsalaisia vapaaehtoisia. Juhlavastaanoton ohjelmasta ja muista järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin. Oletko saanut kutsun tai tiedätkö jonkun, joka sai sen? Vinkkaa toimitukselle! Voit lähettää sähköpostia toimitus@kouvolansanomat.fi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/07/Saitko%20kutsun%20Linnan%20juhliin%20tai%20tied%C3%A4tk%C3%B6%20jonkun%20kutsutun%20%E2%80%94%20Vinkkaa%20toimitukselle%21/2016521459705/4