Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tässä tulee alkuviikon ruokavinkkejä: tuliset kukkakaalinuput, muumiomuffinit ja aurajuustobroileri Starbox.fi:n bloggaajilta löytyy jälleen monenlaisia reseptivinkkejä alkuviikkoon. Jos et ehtinyt leipoa halloweeniksi, voit kokeilla vaikka Jannen keittiön muumiomuffineja jälkikäteen ja uusia juhlia odotellessa. Niissä pohja on perinteinen suklaamuffini, muffineiden päällä on tomusokerista tehtyjä raitoja, silmät ovat valkoisia ranskanpastilleja. Suvi Parkkinen neuvoo tekemään tulisia kukkakaalinnuppuja, jotka menevät ihan kananugetteina. Suvi vinkkaa, että lisukkeeksi käy majoneesi. Arkistosta löytyy alkuviikon pakkaspäiville myös loistavia talviruokareseptejä, kuten Herkuttelijat-ruokablogin Hertta Puumalaisen suosittu aurajuustobroileri. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/07/T%C3%A4ss%C3%A4%20tulee%20alkuviikon%20ruokavinkkej%C3%A4%3A%20tuliset%20kukkakaalinuput%2C%20muumiomuffinit%20ja%20aurajuustobroileri/2016521460968/4