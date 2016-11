Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vesikatko Myllykoskella — tehtaan alueella uusitaan vesi- ja viemäriputkia Kymen Vesi uusii parhaillaan vesi- ja viemärilinjaa Myllykosken keskustassa. Seuratalon kohdalta alkanut työmaa etenee Kenraalintieltä tehdasalueelle UPM:n omistamiin pienempiin rakennuksiin sekä kahteen kerrostaloon Tehtaankaarella. Tänään maanantaina veden tulo katkesi Myllykoskella noin tunnin ajaksi. Katkoja saattaa tulla Kymen Veden rakennuttajainsinöörin Jani Kilpiän mukaan lisää työmaan edetessä. Putkilinjaa joudutaan myös louhimaan, joten se saattaa aiheuttaa häiriöitä tehtaan ja keskustan alueella. Jani Kilpiän mukaan putkia uusitaan 300 metrin matkalta. Putkiremontin on määrä valmistua joulukuun loppupuolella. Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euron luokkaa. Urakan jälkeen runkoverkko siirtyy Kymen Vedelle. Tähän asti tehtaan alueen verkko on ollut UPM:n vastuulla. Kilpiä sanoo, että korjaustyön vuoksi veden virtaussuunta saattaa muuttua ja sameuttaa vettä. — Sameus poistuu juoksuttamalla vettä. Vesi on laitettu pintasyöttöön, joten talvella putket saattavat jäätyä. Sen takia vettä on tärkeää juoksuttaa hanoista, Kilpiä sanoo. Lue koko uutinen:

