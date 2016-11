Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuohijärveläiset saavatkin pitää kauppansa — M-kauppa avaa ovensa vuoden alkupuolella Vuoden loppuun mennessä suljettavan Vuohijärven Siwan sulkeutumien jää lyhyeksi välivaiheeksi. Eija Lehtinen ja Sari Kalso avaavat M-ketjuun kuuluvan kaupan samoissa tiloissa ensi vuoden alussa. M-kaupan nimissä avattavan kaupan tarkka avaamisajankohta on vielä auki. — Heti loppiaisviikon jälkeen on tarkoitus saada kauppa auki. Pyrimme siihen, että kauppa olisi mahdollisimman vähän aikaa kiinni, Lehtinen sanoo. Hän kertoo, että yrittäjäksi siirtyminen oli molemmille naisille luontevaa. — Molemmilla meillä on semmoinen tausta että oli halusimme lähteä yrittäjiksi. Kun keväällä kuulimme, että Kesko osti Lähikaupan tiesimme, että Siwoille tapahtuu jotain. He selvittivät jo silloin mahdollisuutta jatkaa Vuohijärvellä Keskon kauppiaina. — Se ei käynyt Keskolle. Viime torstaina saimme tiedon, ettei Kesko jatka kiinteistön vuokrausoptiotaan. Uuden kaupan yhtä suurilla omistusosuuksilla avaavat naiset siirtyvät kauppiaiksi nykyiseen lähikauppaansa. Lehtinen asuu Vekaranjärven kupeessa ja Kalso Vuohijärvellä. Kauppaan palkataan heidän lisäkseen yksi työntekijä. Lue koko uutinen:

