Kouvolan Sanomat: Vuohijärven Siwan suljetaan vuodenvaihteessa — kyläläiset ovat ihmeissään, sillä kauppa on ollut vuosikymmeniä kylän sydän Vuohijärven Siwa sulkee ovensa. Siwa on näillä näkymin avoinna vielä joulukuun loppuun, mutta ei enää vuoden alussa. — Tällaisen tiedon olemme saaneet, kertoo Vuohijärven Siwan myymäläpäällikkö Pirjo Marttila. Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Antti Palomäki vahvistaa sulkemistiedon oikeaksi. Palomäen mukaan ajankohdasta ei vielä ole täyttä varmuutta. Siwan nelihenkisellä henkilökunnalla ei ole tietoa, aukeaako tammikuussa liiketiloissa uusi myymälä. Ainakaan toistaiseksi sellaista tietoa ei ole tullut. Vuohijärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Siikonen sanoo, että kylällä ollaan lopetusuutisesta ihmeissään. Monilla vuohijärveläisillä ei ole autoa, ja muihin kauppoihin on kylältä pitkä matka. Kauppa on kylän sydän, josta haetaan postipaketit ja kalastusluvat, ja se on ollut tärkeä myös kesämökkiläisille. Kesko osti aiemmin tänä vuonna Siwojen ja Valintatalojen toiminnasta vastaavan Suomen Lähikaupan, jolloin se sai haltuunsa yli 600 uutta ruokakauppaa. Kesko on jo aloittanut enimpien Siwojen ja Valintatalojen muuttamisen K-marketeiksi. Osan myymälöistä Kesko aikoo sulkea. Uutista päivitetty kello 17.31 Antti Palomäen kommenteilla. Lue koko uutinen:

