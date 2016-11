Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Aito itsehallinto ei toteudu” — Kouvola lyttää sote- ja maakuntalait Kouvola arvioi erittäin kriittisesti maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta. Kaupunginhallitus vastasi maanantai-iltana sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön lakiluonnoksista. Maan hallitus esittää, että vuoden 2019 alusta perustettaviin uusiin maakuntiin siirretään paljon kuntien nykyisiä tehtäviä. Jatkossa kunnilla ei ole enää vastuuta sote-palvelujen järjestämisestä eikä rahoituksesta. Kritiikki kohdistuu moniin lakiesitysten yksityiskohtiin, muun muassa siihen, ettei maakuntien aito itsehallinto toteudu. Kaupunki huomauttaa, että lainsäädäntö ei todenna mitenkään hallituksen kolmen miljardin euron tuottavuustavoitetta. — Päivystyksen ja leikkaustoiminnan keskittäminen on vienyt huomion sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden edistämiseltä. Painopisteen muutos erikoissairaanhoidosta ja muista raskaista palveluista perustason palveluihin on vaarassa jäädä jalkoihin voimakkaassa keskittämisajattelussa. Erikoissairaanhoito muodostaa vain 20—25 prosenttia soten kokonaiskustannuksista, lausunnossa todetaan. Kaupunki viittaa myös suunnittelemaansa yhteisyritykseen yksityisen palveluntuottajan kanssa. — Kunnilla tulisi olla mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden tuottamiseen omistamissaan yhtiöissä. Näille yhtiöille tulee antaa mahdollisuus tuottaa niitä palveluja, joita maakunta ostaa julkisena hankintana tai palvelusetelin avulla. Uudistuksessa noin 220 000 palkansaajaa vaihtaa työnantajaa. Kouvolan mielestä palkkojen harmonisointi heikentää merkittävästi säästötavoitteen toteuttamista. Perustelussa kaupunki viittaa omiin kokemuksiin. —Kouvolassa vuoden 2009 alussa toteutetun kuntaliitoksen perusteella palkkojen harmonisoinnin voidaan arvioida lisäävän henkilöstömenoja yli 170 miljoonaa euroa vuodessa, lausunnossa sanotaan. Kouvolan mielestä suunniteltu sote-palvelujen yhdistäminen asiakaslähtöisesti ei toteudu lakiesityksessä: valinnanvapaus, monituottajamalli ja yhtiöittämisvelvoite vaarantavat integraation toteutumisen ja edellyttävät maakunnalta sellaista järjestämisosaamista, josta ei ole missään aiempaa kokemusta. Lakiesityksen mukaan kuntayhtymien koko omaisuus ja kuntien irtaimisto siirtyvät maakunnille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen. Kouvola ei pidä tätä hyväksyttävänä. Kaupungin mielestä kuntien kiinteistöomaisuuteen liittyvät riskit pitää kohdentaa sille osapuolelle, joka omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan kiinteistöjen käyttötarpeeseen. Lisäksi lakiluonnoksissa esitetty 3—4 vuoden siirtymäaika on liian lyhyt, jotta kunnat voivat varautua tuleviin palveluverkkomuutoksiin. Myönteisenä Kouvola pitää sitä, että asukkaiden osallistumisoikeudet on esityksessä turvattu riittävällä tavalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/08/%E2%80%9DAito%20itsehallinto%20ei%20toteudu%E2%80%9D%20%E2%80%94%20Kouvola%20lytt%C3%A4%C3%A4%20sote-%20ja%20maakuntalait/2016221459942/4