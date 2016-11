Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ajokeli on huono Kouvolassa — katso vinkit turvalliseen talviajoon! Lumipyry ja liukkaus tekee ajokelistä huonon Kouvolassa. — Ennakointi on hyvä tapa vastata haasteisiin. Silloin kuljettaja pitää kelivaraa ja tunnistaa vaaratekijät ajoissa. Oikea tilannenopeus ja riittävä turvaväli muihin tiellä liikkujiin mahdollistavat turvallisen matkanteon myös kehnoissa ja liukkaissa kelioloissa, muistuttaa Liikenneturva. Talviliukkailla jarrutusmatkat ovat paljon pidemmät kuin kesällä. Lisäksi pimeä vuodenaika edellyttää alempia nopeuksia. Vallitseva tilanne tuleekin aina ottaa huomioon nopeuden valinnassa. Huonoissa ajo-olosuhteissa kelivaraa saa pitämällä kunnollista turvaväliä ja säätelemällä nopeutta järkevästi. — Liian lyhyt välimatka edellä ajavaan johtaa usein peräänajoihin. Myös monet tuhoisat törmäykset vastaantulevan kanssa saavat alkunsa lyhyistä välimatkoista. Liukkaalla kelillä jarrutusmatkat pitenevät huomattavasti eikä hyvilläkään talvirenkailla saada aikaan kesäkelin pitoa. Talvella onnettomuusriski on suurimmillaan vuodenajan alku- ja loppupäässä. — Vakaat keliolot, ovat ne sitten kesäisen hyvät tai talvisen liukkaat, totuttavat kuljettajat helpommin käyttäytymään olojen mukaisesti, mutta äkillisissä kelin vaihteluissa kuljettajan käyttäytyminen ei muutu riittävästi. Onnettomuusriskin onkin havaittu olevan sitä suurempi, mitä harvinaisempi keli on kyseessä. Liikenneturva suosittelee seuraamaan seuraavan päivän sääennustuksia ja varautumaan siten tulevaan ajokeliin. — Liikennesäästä tarjoaa ajantasaista tietoa esimerkiksi Ilmatieteen laitos sekä Liikennevirasto. Huonon kelin uhatessa voi matkaan varata enemmän aikaa, reitin suunnitella uudestaan, vaihtaa kulkumuotoa tai siirtää matkantekoa odottamaan parempia kelejä. Lue koko uutinen:

