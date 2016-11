Uutinen

Kouvolan Sanomat: Danny-dokumentti näyttää Ilkka Lipsasesta uusia puolia, lupaa ohjaaja Sakari Saksa Sakari Saksan ohjaama dokumenttielokuva Dannysta eli Ilkka Lipsasesta saa ensi-iltansa 18. marraskuuta. Saksa lupaa, että elokuva esittelee Dannysta aivan uusia puolia. Hänen mukaansa moni on muodostanut maestrosta puutteellisen kuvan lööppijulkisuuden perusteella. Varsinkin nuorelle polvelle voi tulla yllätyksenä, että Danny oli uransa alussa rokkari, jolle Armin ja Dannyn tuotanto ei ollut sitä kaikkein ominta. Yleisö sen sijaan piti juuri siitä. Dokumentissa Dannyn lähipiirin ihmiset kertovat artistista asioita, jotka paikka paikoin ovat ristiriidassa Dannyn omien näkemysten kanssa. — Tästä syntyy draamaa ja särmää, Saksa sanoo. Dokumentti sai alkunsa pari vuotta sitten, kun Saksa sattui törmäämään Dannyn luottoteknikkoon Matti Järveläiseen. Ilmeni, että Danny-dokumentin tekijää on etsitty 15 vuotta. Oli 20. joulukuuta 2013. Yhdeksän päivää myöhemmin kuvattiin elokuvan ensimmäiset otokset Kulttuuritalossa Helsingissä. Saksa oli itse yhden kameran takana. — Jälkeenpäin ilmeni, että silloin kuvattiin myös elokuvan kliimaksi. Hän ei tietenkään kerro, mikä se on. Sitäkään hän ei suostu paljastamaan, millainen rooli dokumentissa on vuoden 2016 tangokuningatar Erika Vikmanilla, johon Danny on viime kuukausina yhdistetty — niissä lööpeissä. Ohjaaja on varma, että dokumentista tulee taloudellisesti kannattava, vaikkei se lähtisi heti ensi-illan jälkeen lentoon. — Elokuvan kaari on pitkä, sillä se kertoo paitsi Dannystä, myös musiikkikulttuurin murroksesta. Siitä, miten tangokulttuuri törmäsi populaarikulttuuriin. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/08/Danny-dokumentti%20n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20Ilkka%20Lipsasesta%20uusia%20puolia%2C%20lupaa%20ohjaaja%20Sakari%20Saksa/2016221418519/4