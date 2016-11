Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eikö Mestiksestä tuttu kaksikko enää sytytäkään? — Jukurien faniryhmä ei ole lyhyestä välimatkasta huolimatta tulossa Kouvolaan Jääkiekon Mestiksen monivuotisten kiistakumppanien KooKoon ja Jukurien historian ensimmäisestä liigakohtaamisesta oli lupa odottaa näyttävää kamppailua fanikatsomoissa. Keskiviikkoiltana Kouvolan jäähallin päädyssä vieraskannattajien katsomolohko uhkaa jäädä kuitenkin tyhjilleen. Mikkeliläisseuran faniryhmän SarvisClubin puheenjohtaja Pekka Pulkkinen kertoo, että jukurikannattajat seuraavat matsin tällä kertaa mieluummin kotonaan. — Lauantaina on vierasottelu Ilvestä vastaan. Päädyimme nyt sellaiseen ratkaisuun, että Tampereen-reissu on meille parempi, vaikka Kouvolaan onkin lyhyempi matka. Seuraava Kouvolassa pelattava Jukurit-ottelu tulee ohjelmassa vastaan 18. tammikuuta. Tuolloinkin pelipäivä on keskiviikko. Pulkkisen mukaan SarvisClub ei ole vielä suunnitellut sitä matkaa. KooKoon virallisen kannattajaryhmän Kuudennen Kenttäpelaajan puheenjohtaja Aki Paalanen sanoo, ettei Jukurit enää erityisemmin sytytä vastustajana. Paalaselle ainoa todellinen paikalliskilpailija on SaiPa, eikä Liigaan KooKoota vuotta myöhemmin nostettu Jukurit. — Olimme erossa toisistamme vain yhden kauden ajan. Siksi tämä matsi ei ainakaan omia tunteitani hirveästi nostata. Paalaselta ei ole kuitenkaan unohtunut se, että KooKoo voitti Mestiksen mestaruuden 2014 kukistamalla finaaleissa nimenomaan Jukurit. Mestaruuden ansiosta KooKoo pääsi hakemaan pääsarjapaikkaa, joka sille myönnettiin puolen vuoden kuluttua juhlista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/08/Eik%C3%B6%20Mestiksest%C3%A4%20tuttu%20kaksikko%20en%C3%A4%C3%A4%20sytyt%C3%A4k%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%E2%80%89Jukurien%20faniryhm%C3%A4%20ei%20ole%20lyhyest%C3%A4%20v%C3%A4limatkasta%20huolimatta%20tulossa%20Kouvolaan/2016221464798/4