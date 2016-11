Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ensi lauantaina pääsee laskemaan Mielakassa Mielakan rinnekeskuksen lasten rinteestä puolet on jo lumetettu. Naruhissillisestä rinteestä hieman vajaa puolet on lumen peitossa, sanoo Mielakan toiminnanjohtaja Inka Kaltola. Isomman rinteen avaamista laskettelijat joutuvat vielä odottamaan ainakin puolitoista viikkoa. — Jos pakkanen jatkuu tasaisena, ensi lauantaina pääsee laskemaan lastenmaahan ja lasten rinteeseen. Rinteiden lumetus jatkuu ja säätä tarkkaillaan, Inka Kaltola sanoo. Mielakan kausikorttimyynti alkoi viime lauantaina. Korttikauppa alkoi Kaltolan mukaan hyvin. Ensimmäisenä myyntipäivänä kortteja myytiin viitisenkymmentä. Kaltolan mukaan talven saapuminen kiihdyttää kausikorttimyyntiä. Sen vuoksi rinnekeskuksen myymälä on auki arkipäivinä. — Kausikorteilla pääsee ensin avattaviin pienempiin rinteisiin ja vuokraamossa myydään niihin lippuja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/08/Ensi%20lauantaina%20p%C3%A4%C3%A4see%20laskemaan%20Mielakassa/2016221462849/4