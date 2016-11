Uutinen

Junaliikenteessä poikkeusaikataulut myös keskiviikkona Sääennusteen mukaan vaikeat keliolosuhteet jatkuvat ainakin huomiseen. VR ajaa keskiviikkona samat junat kuin tänään tiistaina eli pääkaupunkiseudun lähiliikenteen aikatauluja harvennetaan. VR on yhdessä HSL:n ja Liikenneviraston kanssa päättänyt edelleen perua osan pääkaupunkiseudun lähiliikenteen huomisen keskiviikon junavuoroista, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin säästä huolimatta. Tänään junaliikenne on sujunut pääsääntöisesti hyvin suunnitelmien mukaisesti. Aamulla Huopalahdessa tapahtunut onnettomuus vaikutti ennen kaikkea kehä- ja rantaradan junaliikenteeseen. Tilanne näillä rataosilla on nyt normalisoitunut. Kaukoliikenteessä Porista Helsinkiin kello 5.20 lähtevä IC-juna korvataan edelleen bussikuljetuksella Tampereen ja Helsingin välillä. Osa busseista ajaa suoraan Tampereelta Helsinkiin ja osa kiertää väliasemien kautta. Hämeenlinnasta lähtee huomenna kaksi bussia Helsinkiin aikataulun mukaisesti 7.49. VR kehottaa matkustajia tarkistaman junien aikataulut etukäteen ja varaamaan malttia huomiseen liikkumiseen. Liikenteen sujumista voi seurata Junat Kartalla -palvelusta sekä vr.fi/liikennetilanne sekä VR:n sosiaalisen median kanavissa VR Yhteisellä matkalla Facebookissa sekä VRPalvelu Twitterissä.

