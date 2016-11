Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kahden miljoonan euron lainan viivästyminen ei tullut Kymi Ringille yllätyksenä Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa, että kaupunki myöntää Kymi Ring Oy:lle kahden miljoonan euron pääomalainan. Nyt yksityishenkilö on valittanut päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittajan mukaan päätös on kumottava kuntalain ja EU-säädösten vastaisena. Hän katsoo, että laina tulisi tulkita valtiontueksi, josta olisi pitänyt tehdä ilmoitus EU:lle. Lisäksi valituksessa vaaditaan, ettei lainapäätöstä panna täytäntöön ennen asian ratkaisua. Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli valitusta maanantai-iltana ja muotoili siitä lausunnon hallinto-oikeudelle. Kaupunginlakimies Päivi Sandåsin mukaan valtuuston päätös oli laillinen. Kouvola päätti kuitenkin olla vastustamatta täytäntöönpanokieltoa. Tämä tarkoittaa, että valituksen käsittely viivästyttää lainan myöntämistä Kymi Ringille vähintään muutamalla kuukaudella. Vuonna 2015 Itä-Suomen hovioikeudessa kuntien hallintoon kohdistuneiden valitusten käsittely kesti keskimäärin yhdeksän kuukautta. Sandåsin mukaan kaupunki esitti täytäntöönpanokieltoon myöntymistä, koska valtiontukisäännösten lainsäädäntö on tulkinnanvaraista. Kaupunki olisi halutessaan voinut panna lainapäätöksen täytäntöön jo ennen kuin asiasta tehty valitus on ratkaistu. Tämä olisi kuitenkin voinut tulla kalliiksi. Pahimmassa tapauksessa Kouvola olisi voinut ensin lainata Kymi Ringille kaksi miljoonaa euroa ja joutua myöhemmin korvaamaan vastaavan summan valtiolle. — Olemme sitä mieltä, että kaikki on tehty oikein. Emme kuitenkaan halunneet, että kaupunki ottaa tuollaista riskiä, Sandås sanoo. Kymi Ringille lainan viivästyminen ei tullut yllätyksenä. Hankepäällikkö Timo Pohjolan mukaan lainaa ei oletettukaan saatavan ennen kuin mahdolliset valitukset on käsitelty ja kaupunginvaltuuston päätös saanut lainvoiman. Lainaa saadakseen Kymi Ringin on joka tapauksessa esitettävä Kouvolalle tiliotteella todiste, että se on saanut 3,4 miljoonan euron investointiin neljänneksen yksityistä rahoitusta. Kymi Ring on Iitin Tillolaan suunniteltu ajokoulutus-, liikenneturvallisuus- ja moottoriurheilukeskus. Hanketta vetää samanniminen yhtiö Kymi Ring Oy. Myös yhtiölle myönnetystä ympäristöluvasta on valitettu. Valitus on vireillä Vaasan hallinto-oikeudessa. Lue koko uutinen:

