Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus valitsi vuoden opiskelijan ja koulutusmyönteisimmän työyhteisön 22-vuotias Arttu Nurmi on valittu vuoden aikuisopiskelijaksi. Raskaskalustomekaanikoksi keväällä valmistunut Nurmi saa kiitosta määrätietoisuudestaan ajoneuvoalan toimialapäällikkö Jussi Sireeniltä. — Nurmi rakensi opintopolkuaan määrätietoisesti alusta alkaen. Lisäksi hän muutti Kannukselta Kouvolaan koulutuksen perässä. Hänellä oli selkeä visio raskaskalustomekaanikon ammatista. Siren kehuu Nurmea myös jatkuvasta tiedonhalusta ja asioiden kyseenalaistamisesta. — Hän osasi haastaa kouluttajiakin esittäen kinkkisiä kysymyksiä. Lisäksi hän valmistui koulutuksesta erinomaisin arvosanoin. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus on valinnut vuoden koulutusmyönteisimmäksi työyhteisöksi Attendo Kankaronmäen. Alkuvuodesta toimintansa aloittanut ikäihmisten hoitokoti saa kiitosta muun muassa avoimesta suhtautumisesta opiskelijoihin ja henkilökunnasta, joka jaksaa opastaa heitä. — Meidän kotityöpalvelun ja lähihoitajakoulutuksen opiskelijat ovat saaneet Kankaronmäellä lämpimän vastaanoton. Henkilöstö on ollut innokasta ja kannustavaa, mikä ei ole itsestäänselvyys kaikissa paikoissa, hyvinvointialan toimialapäällikkö Hilkka Pentsinen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/08/Kouvolan%20Aikuiskoulutuskeskus%20valitsi%20vuoden%20opiskelijan%20ja%20koulutusmy%C3%B6nteisimm%C3%A4n%20ty%C3%B6yhteis%C3%B6n/2016221464711/4