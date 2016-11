Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Eroneuvoillassa puolustetaan lasta Kouvolan perheneuvolassa järjestetään torstaina Eroneuvoilta. Tilaisuus on tarkoitettu eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille sekä heidän läheisilleen. Alustuksen eroon liittyvistä asioista ja ajatuksista pitää Jussi-työntekijä Jukka Mörsky Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksestä. — Illan aikana pääsee keskustelemaan koulutettujen vapaaehtoisten, itsekin eronneiden vertaistukijoiden kanssa. Tilaisuudessa saa kokemuksen, että elämä voi olla myös eron jälkeen laadukasta, Mörsky sanoo. Eroneuvoillan viesti on, että vanhemmuus ei pääty koskaan. Lasten asioista on pystyttävä neuvottelemaan ja sopimaan myös parisuhteen päättymisen jälkeen. — On tutkittu, että lapsi selviää erosta hyvin silloin, kun vanhemmat pystyvät toimimaan yhteistyössä eron jälkeen. Eroneuvoilta on ilmainen, eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtuman järjestävät Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys sekä Kouvolan perheneuvola. Eroneuvoilta torstaina 10.11. kello 17.30—19.30 Kouvolan perheneuvolassa, Salpausselänkatu 40. Lue koko uutinen:

