Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan asema-alueelle tulee myös monitoimiareena — Noin sadan miljoonan euron kokonaisuuden pitäisi olla valmiina jo vuonna 2019 Kouvolan matka- ja tapahtumakeskukseen aiotaan rakentaa myös monitoimiareena. Keskukseen on areenan lisäksi tulossa tämänhetkisten suunnitelmien mukaan toimistotiloja, kauppakuja, hotelli ja asuntoja. Kokonaisuuden arvioidaan työllistävän 450—500 työntekijää. Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki sanoo, että kunnianhimoisena tavoitteena on saada uusi matka- ja tapahtumakeskus valmiiksi jo vuonna 2019. — Kun asuntomessut järjestetään tuolloin Kouvolassa, tavoitteena on, että paikat ovat keskuksessa mahdollisimman pitkälle kunnossa. Vuosia sitten Kouvolan keskustaan kaavailtiin matkakeskusta. Sadan miljoonan euron hanke hautautui pöytälaatikkoon huonon taloudellisen tilanteen takia. Nyt suunnitelma on elinvoimaisempi kuin koskaan. Kouvolan kaupunki ja asema-alueen suurin maanomistaja VR lähettivät viidelle rakennusliikkeelle kyselyn kiinnostuksesta lähteä mukaan alueen kehittämiseen. Tarjouksia tuli kolme, joista kaupunki ja VR päätyivät yksimielisesti Jatke Oy:hyn. — Kaupunki otti syksyllä entistä aktiivisemman roolin alueen kehitystyössä. Keskuksen tulee erottua kilpailijoistaan, ja ainutlaatuista kokonaisuutta olemme hakemassakin, Lamminmäki sanoo. Uudessa suunnitelmassa on osin samoja elementtejä kuin vuonna 2010 esitellyssä matkakeskussuunnitelmassa. Lamminmäen mukaan entinen suunnitelma painottui enemmän kauppakeskusratkaisun suuntaan. — Nyt painopiste on toimistorakentamisen puolella. Keskukseen tulee myös monitoimiareena, joka mahdollistaa monipuolisten tapahtumien ja kokousten järjestämisen. Lamminmäen mukaan myös urheilutapahtumien järjestäminen on areenassa mahdollista. Jatkeen toimitusjohtaja Hannu Lokka sanoo, että ensimmäiset keskustelut kaupungin ja VR:n kanssa käytiin elokuun ensimmäisellä viikolla. — Tässä on kysymys ennen kaikkea Kouvolan keskustan kehittämisestä. Suunnittelutiimiin kuuluvat Jatkeen lisäksi Arkkitehdit Soini & Horto, Sito Oy ja Realprojekti Oy. Keskuksesta tulee suunnitelmien mukaan noin 600 metriä pitkä kokonaisuus, jossa on uudisrakentamisen kerrosalaa lähes 36 000 neliömetriä. Monitoimiareena suunnitellaan Lokan mukaan siten, että areenalle mahtuu noin 3 500 ihmistä. Keskuksen alle rakennetaan pysäköintitilat. Suunnitelmissa on noin 250 maanalaista pysäköintipaikkaa. Pysäköintikentälle mahtuu toiset 250 autoa, ja Kiskokadulle kaavaillaan liityntäpysäköintiä noin 300 autolle. — Uusi keskus ei kilpaile Kauppakeskus Veturin kanssa. Konsepti on jotain aivan muuta, Lokka korostaa. Asemakaava tulee päätöksentekoon ensi vuoden alussa. Infran rakentaminen alkaa ensi vuonna. Matkakeskuksen rakentaminen alkaa sekin tämänhetkisten suunnitelmien mukaan jo ensi vuonna. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/08/Kouvolan%20asema-alueelle%20tulee%20my%C3%B6s%20monitoimiareena%20%E2%80%94%20Noin%20sadan%20miljoonan%20euron%20kokonaisuuden%20pit%C3%A4isi%20olla%20valmiina%20jo%20vuonna%202019/2016221463895/4