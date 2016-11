Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan keskiaikatapahtuma lavenee sodan suuntaan Kouvolaan suunniteltu keskiaikatapahtuma on nytkähtänyt eteenpäin. Kulttuurituottaja Helena Jetsu kertoo, että kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään ensi kesänä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tilaisuus sijoittuu Kasarminmäelle, jossa Jetsu järjesti keskiaikatapahtuman viimeksi vuonna 2014 Kouvo La Arctopolis -nimellä. Viipurintien markkinat -nimellä markkinoitava tapahtuma pohjautuu Kasarminmäen omaan historiaan. — Siitä tulee sotilashistoriaa elävöittävä tapahtuma, jossa esitellään muun muassa sotilaspukuja ja ratsuväkiesityksiä 1600-luvulta lähtien aina viimeisiin sotiin saakka, Jetsu kertoo. Ohjelmaan on suunnitelmissa näytösten lisäksi ainakin musiikkiesityksiä ja lasten aktiviteetteja. Jetsu korostaa, että tapahtumassa ei ihannoida sotaa. Sotien yhteydessä on syntynyt paljon kulttuurisia arvoja, joita kannattaa vaalia. — Rauhan asialla ollaan. Ohjelmassa on sotilaspukuja, kulkueita ja näytöksiä, Jetsu sanoo. Keskiaikatapahtuma lopetettiin Verlan ruukissa, kun Verlan tehdasmuseo toivoi tapahtumaan elementtejä, jotka olisivat tukeneet sen omaa historiaa. Lue koko uutinen:

