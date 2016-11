Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan sote-ulkoistus siirtyy valtuuston päätettäväksi — kaupunginhallituksessa tiukka äänestys Kouvolan kaupunginhallitus ei hyväksynyt maanantai-iltana sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisyrityksen tarjousasiakirjoja. Päätös syntyi äänin 7—6. Kaupunginjohtaja esitti tarjousasiakirjojen hyväksymistä ja sitä, että tarjouspyyntö lähetettäisiin tiistaina kolmelle yritysryhmittymälle: Mehiläiselle, Pihlajalinnalle ja Terveystalolle, joka toimii yhdessä Attendon kanssa. Hallituksen toinen varapuheenjohtaja Anssi Tähtinen (muut) teki kaupunginjohtajan esitykselle vastaesityksen, joka voitti äänestyksen. Sen mukaan kaupunginvaltuuston pitää ottaa kantaa yhteisyrityksen kilpailutuksen järjestämiseen. — Valtuustolta haetaan ensi maanantaina päätös, voiko Kouvola toteuttaa 84 miljoonan euron ulkoistuksen, kertoi hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu hallituksen kokouksen jälkeen. Tarjousasiakirjojen yksityiskohdat eivät ole julkisia ennen kuin kaupunginhallitus on ne hyväksynyt, allekirjoittanut ja lähettänyt tarjoajille. Tämän vuoksi valtuusto saa tiedoista vain tiivistelmän. — Kerromme valtuustolle hankinnan sisällöstä: mitä palveluja yhteisyritykseen menee ja mitä hankinta tarkoittaa henkilöinä, euroina ja toimintoina, Kumpu kertoi. Jos valtuusto hyväksyy kilpailutuksen, kaupunginhallituksen pitää vielä sen jälkeen hyväksyä tarjousasiakirjojen sisältö. Hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.) pitää hyvänä, että valtuusto pääsee päättämään kilpailutuksesta. — On se niin iso potti rahaa. Valtuuston on Nybergin mukaan syytä keskustella siitä, mitä esimerkiksi yhteisyrityksen päivystyksestä suunnitellaan ja missä tiloissa yhteisyritys toimisi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) arvioi, että valtuuston puhe menee mielikuvista keskusteluksi, kun yksityiskohdat eivät ole julkisia. — Minun on helppo puolustaa kouvolalaisten palveluista, työpaikkoja ja kaupungin elinvoimaa. Valtuuston kokouksessa on se hyvä puoli, että kansa pääsee kuulemaan, kuka ajaa mitäkin. Lue koko uutinen:

