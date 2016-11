Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson laulu päivittyi räpiksi Kymenlaakson maakuntalaulusta on tehty uusi versio. Maanantaina julkistettu Kymenlaakson laulu Vol. 2 muistuttaa vanhaa yhteislaulua enää etäisesti. Räp-versiossa tuttuna elementtinä on säilynyt vain kertosäkeen sanat ja melodia. Muut sanoitukset ovat peräisin kymenlaaksolaisilta nuorilta, joiden ajatukset kokosi tekstiksi kouvolalainen teatteri-ilmaisun ohjaaja Karolina Eklund-Vuorela. Kymenlaakson liiton hallinnoima maakuntalauluhanke on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Tavoitteena on lisätä yhdessä tekemistä itsenäisyyden juhlavuoden teeman mukaisesti. Kaikki tekijät ovat kymenlaaksolaisia. Muusikot ovat Kouvolasta. Uuden version esittää kouvolalaislähtöinen räp-artisti Julius Keisari. Sävellyksen ja sovituksen on tehnyt Juha Keinänen. Kotkalainen Mediatehdas Dakar on tuottanut uuden version ja kuvannut siihen musiikkivideon. Kuvauksia tehtiin tänä syksynä noin 30 kohteessa Kotkassa, Kouvolassa ja Haminassa. Videolla vilahtaa monia laulavia kymenlaaksolaisia, joista suurin osa löytyi suoraan kadulta. Viisi vuotta Lahdessa asunut Julius Keisari kertoo osallistuneensa projektiin kotiseuturakkaudesta. — Ajattelin, että jos kappaleeseen tarvitaan joku edustamaan Kymenlaaksoa, se voin hyvin olla minä. Muusikko on lopputulokseen tyytyväinen. Hän kuvailee uutta Kymenlaakson laulua erilaiseksi räp-biisiksi, joka saattaa rikkoa raja-aitoja. — Kappale on pudonnut myös niihin, jotka eivät räppiä kuuntele. Kymenlaakson laulu Vol. 2 -kappaleen musiikkivideo löytyy Meidän Kymenlaakso -verkkopalvelusta Lue koko uutinen:

