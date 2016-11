Uutinen

Kouvolan Sanomat: Malttia liikenteessä — lunta sataa Kouvolassa aamuun saakka Kouvolassa sataa lunta huomisaamuun saakka. Sakeimmillaan lumipyry on tänään iltapäivällä. Ilmatieteen laitos ennustaa lumisateen jatkuvan ainakin huomisaamuun kello 6 saakka. Illalla ja aamulla pakkasta on luvassa viiden asteen verran. Aamulla lämpötila laskee seitsemään pakkasasteeseen. Kouvolan seudulla on voimassa varoitus huonosta liikennesäästä. Koko päivän jatkunut lumisade vaikeuttaa tieliikenteen sujuvuutta. http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kouvola Lue koko uutinen:

