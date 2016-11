Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykosken bioetanolihanke sai jatkoaikaa energiatuelle — Aate Laukkanen: ”Soitan UPM:lle tältä istumalta” Myllykosken paperitehdasalueelle suunniteltu bioetanolitehdas sai vielä yhden mahdollisuuden. Suomen Bioetanolin toimitusjohtajan Aate Laukkasen mukaan tehdashanke sai kesäkuun loppuun asti jatkoaikaa työ- ja elinkeinoministeriön TEMin 30 miljoonan euron energiatuelle. Yhtiön täytyy siihen mennessä tehdä perustamispäätös tehtaasta ja osoittaa TEMille, että hankkeen rahoitus on kunnossa. — Kuulin päätöksestä tänään. Soitan UPM:lle tältä istumalta ja alan neuvotella, voisimmeko saada kaupat syntymään tehtaan maa-alueesta, Laukkanen sanoo. Hanke koki takaiskun heinäkuussa, kun metsäyhtiö UPM ilmoitti myyvänsä Myllykosken entisen paperitehtaan höyryvoimalaitoksen energiayhtiö Blue Energy Europelle Saksaan. Valmis höyryvoimala oli keskeinen osa suunniteltua tehdaskokonaisuutta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on aiemmin arvioitu 150 miljoonaa. Laukkasen mukaan uuden voimalan rakentaminen maksaisi 55—60 miljoonaa. — Täytyy aloittaa neuvottelut rahoittajien kanssa uudestaan. En osaa vielä sanoa, miten he suhtautuvat. Lisäkuluja tulee rutkasti, mutta kyllä uusi voimala voidaan rakentaa. TEM myönsi hankkeelle energiatuen ensimmäisen kerran jo vuonna 2014, mutta tehtaan rakentamista ei saatu aloitettua. Vuosi sitten tuelle myönnettiin jatkoaika, joka umpeutui syyskuun lopussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/08/Myllykosken%20bioetanolihanke%20sai%20jatkoaikaa%20energiatuelle%20%E2%80%94%20Aate%20Laukkanen%3A%20%E2%80%9DSoitan%20UPM%3Alle%20t%C3%A4lt%C3%A4%20istumalta%E2%80%9D/2016221464349/4