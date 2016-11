Uutinen

Kouvolan Sanomat: Narsistin uhri kärsii yksin — Raimo Mäkelä luennoi aiheesta tiistaina Kouvolassa Narsismi koskettaa monia. Uhrin hätä on suuri. Näin voi päätellä siitä, että kun teologian tohtori ja rovasti Raimo Mäkelä puhuu aiheesta, sali on usein täynnä ja ilmapiiri rikkumaton. Mäkelän mukaan narsistin uhriksi joutuminen on yksi ihmisen suurimpia kärsimyksiä. — Se johtuu siitä, että kärsimys on piilossa. Jos katkaiset jalkasi, kaikki näkevät, että sinuun sattuu. Narsismin uhri on kärsimyksineen yksin, sanoo Mäkelä. Narsistin uhri voi ihmetellä vuosia tai jopa vuosikymmeniä, onko hänessä jokin vika, kun ihmissuhde on näin vaikea. Kestää aikansa ymmärtää, että vika on hänen ulkopuolellaan. — Ensimmäinen askel ja edellytys vapautumiseen on tiedostaa, mistä on kysymys. Sitten kannattaa etsiä aiheesta mahdollisimman paljon tietoa, Mäkelä sanoo. Mäkelältä kysytään usein, mistä narsistin tunnistaa. Mäkelä luettelee: Narsisti on ylikorostuneen itsekeskeinen. Hänen suhteensa ympäröivän maailmaan on epärealistinen. Narsisti kuvittelee olevansa kaiken keskus; jotakin, jota muiden on palveltava. Narsisti kohtelee muita miten haluaa. Hän ei tiedä, mistä itse alkaa ja mihin loppuu eikä kykene näkemään itseään ulkopuolisin silmin. Mäkelä ei ole itsekään päässyt selvyyteen, miten on mahdollista, että narsisti tunnistaa potentiaaliset uhrinsa niin hyvin. — Narsisti havaitsee silmänräpäyksessä, miten ihmiseen kannattaa suhtautua. Narsisti tietää, kenet kannattaa jättää rauhaan ja kenet pystyy alistamaan Luento Alistajat ja alistetut — narsismin monet kasvot pidetään 8.11. kello 18—20.30 Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salissa, Savonkatu 40. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

