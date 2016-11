Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pöyryn yt-vähennykset eivät koske Kouvolan toimipistettä Energia-alan, teollisuuden ja infratoimialan konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry ilmoitti tiistaina vähentävänsä henkilöstöään 34:n työntekijän verran. —Pöyry ei ole vähentämässä henkilöstöä Kouvolassa, vahvistaa Tukholmasta tavoitettu Pöyryn toimitusjohtaja Pasi Tolppanen. Pöyryllä on Kellomäessä sijaitsevassa suunnittelukeskuksessa 84 työntekijää, kertoo tiedottaja Lotta Kinnunen. Kaikkiaan Pöyryllä on Suomessa toimintaa 19:llä paikkakunnalla ja 1600 työntekijää. Suomen lisäksi yrityksen keskeisiä toimintamaita ovat Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Itävalta, Brasilia ja Thaimaa. Maailmanlaajuisesti yrityksen palveluksessa on noin 6000 asiantuntijaa. Lue koko uutinen:

