Kouvolan Sanomat: Pakkanen saa ihmiset sytyttämään tulet uuneihin ja takkoihin — katso ohjeet tulisijojen turvalliseen käyttöön Pakkaspäivät ovat saaneet ihmiset taas käyttämään tulisijoja. Palopäällikkö Tero Vanhamaa Kymenlaakson pelastuslaitokselta kehottaa huomioimaan tulisijan käyttöön liittyvät riskit ja huolehtimaan tulisijojen lakisääteisestä nuohouksesta. — Syksyn aikana on Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella ollut muutamia tehtäviä, joiden yhteydessä asunnoissa on havaittu terveydelle haitallisia häkäpitoisuuksia ensihoito-tehtävän yhteydessä. Häkäpitoisuudet on havaittu osittain sattumalta, kun ensihoitajien hoitovälineiden mukana olevat häkämittarit ovat hälyttäneet haitallisia arvoja, kertoo Vanhamaa. Pelastuslaitos on avustanut tehtävillä ensihoitoa, mitannut haitallisia häkäpitoisuuksia sekä savutuulettanut asuntoja. — Pelastusviranomaiset ovat pääsääntöisesti todenneet tapahtuneen syyksi tulisijan hormipellin liian nopean sulkemisen. Hormipellin sulkemisen jälkeen asuntoihin on alkanut muodostumaan myrkyllistä häkäkaasua ja asukkaille on ilmennyt häkämyrkytyksen oireita. Häkämyrkytyksen oireet lievissä tapauksissa ovat yleensä neurologisia, kuten päänsärkyä, huimausta ja korvien soimista. — Vaikea häkämyrkytys johtaa veren virtauksen häiriöihin ja edelleen kouristeluihin, tajuttomuuteen ja potilaan menehtymiseen, varoittaa Vanhamaa. Hiilimonoksidi eli häkä on hajuton, mauton, väritön ja ilmaa hieman kevyempi sekä erittäin syttyvä ja myrkyllinen kaasu, jota ei voi ihmisen aistein havaita. Suomessa sattuu vuosittain 10–20 häkämyrkytyskuolemaa. Lue koko uutinen:

