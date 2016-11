Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tältä se näyttäisi tulevaisuudessa — katso kuvat Kouvolan asema-alueen suunnitelmista Kouvolan kaupungin ja VR:n tavoitteena on, että jo kesällä 2019 asuntomessujen aikaan Kouvolan keskustassa on uusi matkakeskus. Keskukseen aiotaan rakentaa myös monitoimiareena. Areenan lisäksi keskukseen on tulossa tämänhetkisten suunnitelmien mukaan toimistotiloja, kauppakuja, hotelli ja asuntoja. Kokonaisuuden arvioidaan työllistävän 450—500 työntekijää. Tältä ne näyttäisivät alustavien suunnitelmien mukaan. Lue koko uutinen:

