Kouvolan Sanomat: Uudessa kalastuslaissa riittää pureskeltavaa — nykyiset kalastusalueet häviävät kahdessa vuodessa Nykyiset kalastusalueet lakkaavat kahden vuoden kuluttua. Uusi kalastuslaki jakaa vesialueet niiden omistussuhteista sekä hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin. Muutos tapahtuu vuoden 2019 alusta. Kymenlaakson sisävesillä on nykyisin viisi kalastusaluetta. Niiden määrän Kymenlaakson kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Martti Puska arvelee kahden vuoden sisällä kuluttua puolittuvan. Uusi kalastuslaki muuttaa nykyisten kalastusalueiden rajat. Rajat eivät noudata enää jatkossa pitäjien rajoja, vaan kalatalousalueet muodostuvat esimerkiksi vesihoitoalueiden tai valuma-alueiden mukaan. Kalatalousalueella huomioidaan jatkossa erityisesti vaelluskalojen elinkierto ja kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen. — Rajat muotoutuvat kalataloudellisesti järkevämmin, sanoo Puska. Matkaa kalastuslain suureen muutokseen on pari vuotta, mutta Puskan mukaan siinä riittää pureskeltavaa. Kalatalouskeskus on pitänyt kymmenkunta uuden kalastuslain esittely- ja koulutustilaisuutta. Kalastavilla kansalaisilla on riittänyt kysyttävää. Neuvottelut kalatalousalueiden muodostamisesta ovat parhaillaan käynnissä. Neuvotteluja käy kalatalouden yhteistyöryhmä. Lopulliset kalatalousalueiden maantieteelliset rajat vahvistaa ELY-keskus. Valkealan kalastusalue tullaan näillä näkymin liittävään nykyiseen Kivijärven kalastusalueeseen. Vuohijärven kalastusalue on puolestaan liittymässä Mäntyharjun suuntaan tulevalle kalatalousalueelle. Voikkaan padosta eteenpäin vesistöt ovat menossa Vesijärven suuntaan perustettavaan kalatalousalueeseen. Kymijokea ollaan alustavasti liittämässä merialueeseen. Lue koko uutinen:

