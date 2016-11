Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vielä kuullaan, ja on jo kuultu — Junioritiistai aloitti Kouvolan Sanomissa helmikuussa 2008 Junioritiistain kasaaminen on alusta alkaen perustunut Kouvolan Sanomien ja urheiluseurojen väliseen yhteistyöhön. Juttuvinkkejä ja seurojen toimittamaa materiaalia on saapunut urheilutoimitukseen pääasiassa kiitettävästi. Henkilöjutut ovat kulkeneet Vielä kuullaan -vinjetin alla. Tarkoituksena on ollut tuoda esille noin 10—15-vuotiaita sanavalmiita ja reippaita nuoria urheilijoita. Ikähaarukasta on välillä joustettu molempiin suuntiin. Kaikkien aikojen ensimmäisellä Junioritiistai-sivulla päähenkilönä oli Kouvolan Tennisseuran 10-vuotias Oskari Pasanen. Sittemmin hänestä tuli nuorten maajoukkuetason jalkapalloilija. Menneellä kaudella Pasanen pelasi Ykköstä FC KTP:ssä ja Kakkosta Susissa. Junioritiistai oli vuoden 2010 Suomen Urheilugaalassa ehdolla palkittavaksi urheilujournalismin kategoriassa. Vuonna 2011 maakunnan palkintogaalassa Vuoden erikoispalkinto myönnettiin Junioritiistaille. Seuraavaan on poimittu joitakin JuTi-haastatteluja. Alexander Madsen (27.10.2009) Kouvojen Suomen mestarijoukkueessa tähtipelaajana loistanut kaupungin oma kasvatti kertoi 14-vuotiaana käyvänsä edustuksen peleissä niin usein kuin pystyy. Täksi kaudeksi Tshekin liigaan siirtyneen pelaajan terve itsekriittisyys paistoi kommenteista jo seitsemän vuotta sitten. — Jos pelaa huonosti ja voittaa silti, se ei opeta paljonkaan. Madsen harrasti myös lentopalloa, jääkiekkoa ja jalkapalloa. Jutussa kerrottiin kouvolalaisen kuuluvan Koripalloliiton Talent camp -leiritykseen, jossa maan lupaavimpia 13—16-vuotiaita koripalloilijoita ohjasi entinen maajoukkueluotsi Ari Tammivaara. Roope Elimäki (27.1.2009) ValKin, Puhdin ja KooKoon kautta Liigaan Pelicansiin edennyt Luumäen Poikien kasvatti ilmoitti 15-vuotiaana selkeäksi tavoitteekseen saada jääkiekosta ammatin. Jo viime kaudella Liigassa maalitilinsä avannut sentteri leipoi tänä syksynä maajoukkuetaukoon mennessä 9 otteluun tehot 3+2. Ennen Pelicans-pestiään Elimäki pelasi kaksi kautta Mestistä Peliitoissa. Kouvolassa hän ehti olla Atso Askosen, Ari Pellin ja Reijo Mansikan valmennuksessa. Niko Oksanen (3.11.2009) Viime keväänä nuorten EM-kultaa keilannut All Starsin nuori tähti harrasti 11-vuotiaana myös jääkiekkoa ja jalkapalloa. Häntä kehuttiin hyväksi luistelijaksi. Jääkiekkomaalivahtina haaveensa toteuttaneelle pojalle keilailu on ollut aina kuitenkin ykköslaji. Veera Hämäläinen (29.3.2011) Valkealan Kajon kasvatti nousi näkyvään rooliin viime keväänä lentopallon alle 19-vuotiaiden tyttöjen EM-karsintaturnauksessa. Maajoukkuepelaaja ei ollut 13-vuotiaana varma lajivalinnastaan. Tilanne oli kiikun kaakun lento- ja jalkapallon välillä. Kuuden lentisvuoden kokemuksella hän hehkutti maailman suurimmaksi lasten ja nuorten lentopalloturnaukseksi kasvanutta Power cupia. — Olen ollut siellä joka kerta. Se on tosi kiva tapahtuma, kun kaikki ovat yhdessä neljä päivää. Riikka Purho (20.7.2010) Kouvolan Urheilijoiden monipuolinen tyttö saavutti menneenä kesänä 17-vuotiaiden SM-hopeaa kiekonheitossa. Viime vuonna hän työnsi 15-vuotiaiden sarjassa kuulaa SM-hopealle. 10-vuotiaana, juuri urheilun aloittaneena lempilajit olivat kuitenkin pituus ja korkeus. Lue koko uutinen:

