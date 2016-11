Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Peruskysymys on, miten Amerikka voi parhaiten ansaita rahaa” Yhdysvalloissa pitkään asunut kouvolalaiskirjailija ja -toimittaja Silja Talvi pelkää, että Donald Trumpin vaalivoitto tietää huonoja aikoja kansainväliselle yhteistyölle. — Se kävi ilmi monissa vaaliväittelyissä, että hän ei itse asiassa tiedä maailmanpolitiikasta juuri mitään. Hänen peruskysymyksensä on, miten Amerikka voi parhaiten ansaita rahaa. Euroopalle se tarkoittaa valitettavasti sitä, että emme voi millään tavalla odottaa, että hän tekisi meidän kanssamme yhteistyötä, Talvi sanoo. Esimerkiksi Syyrian sodan tai pakolaiskriisin ratkaisuun on nyt turha toivoa apuja USA:sta, hän arvelee. Myös ihmisoikeuskysymyksissä ja kidutuksen vastustamisessa tulee takapakkia, Talvi pelkää. — Täytyy tosin muistaa, että hän saa hyvin nopean koulutuksen, kun neuvonantajat selvittävät, mikä tilanne todella on. Voi olla, että hän oppiikin jotain. Trumpin vaalivoiton jälkeisiin sovitteleviin sanoihin Talvi ei usko. — Hän on hyvin nerokas liikemies, joka tietää, milloin pitää sanoa mitäkin. On hienoa, että hän piti sellaisen puheen ja rauhoitti kannattajiaan, mutta koko vaalien ajan on nähty, että pohjimmiltaan hän on hyvin vihainen mies, joka ei millään tavalla todella halua yhdistää Amerikkaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/%E2%80%9DPeruskysymys%20on%2C%20miten%20Amerikka%20voi%20parhaiten%20ansaita%20rahaa%E2%80%9D/2016221470183/4