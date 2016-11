Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Sisällissota ei oikeastaan loppunut ikinä” Vasta presidentinvaaleissa monelle valkeni, miten jakautunut maa Yhdysvallat on, sanoo kouvolalainen kirjailija ja toimittaja Silja Talvi. Talvi asui Yhdysvalloissa 35 vuotta ennen paluutaan Suomeen viisi vuotta sitten. — Tämä pakottaa monet amerikkalaiset vihdoin käsittämään, että maa on ollut jo pitkään kahtiajakautunut. Sekä itä- että länsirannikolla asutaan tietynlaisessa kuplassa. Edistykselliset amerikkalaiset yrittävän parantaa tilannetta, auttavat köyhiä ja vastustavat rasismia, mutta hyvin harvoin matkustavat osavaltioihin, joissa sitä on. Vastaavasti esimerkiksi etelän tai keskilännen osavaltioissa asuvat ovat omassa kuplassaan. — Amerikassa asuessa tutkin aika paljon amerikkalaista vankilakulttuuria, ja sen kautta pääsin tutustumaan eri alueisiin. Oli aivan kuin olisi matkustanut toiseen maailmaan, Talvi sanoo. Hän asui Yhdysvalloissa vuosina 1977—2011. — Olen sitä mieltä, ettei 1800-luvun sisällissota loppunut ikinä. Ainakin henkisellä tasolla se on jatkunut koko ajan. Kahtiajaon vahvuus tuli hänen mielestään yllätyksenä myös osalle mediaa ja Hillary Clintonille itselleen. Talvi itse ei vielä muutama kuukausi sitten uskonut Trumpin mahdollisuuksiin, mutta kampanjoinnin viime metreillä alkoi näyttää siltä, että vaaka kallistuu Trumpin puoleen. Talvi itse seurasi vaalilähetyksiä viime yönä aamuyöstä asti. — Ainoa helpotus tuloksesta on se, että nyt emme varmaankaan näe juuri väkivaltaa. Trumpin kannattajissa oli monia, jotka olisivat olleet aivan valmiita taistelemaan hänen puolestaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/%E2%80%9DSis%C3%A4llissota%20ei%20oikeastaan%20loppunut%20ikin%C3%A4%E2%80%9D/2016221470077/4