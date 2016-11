Uutinen

Kouvolan Sanomat: Carean laskelma Poksin päivystyskirurgian siirrosta — keskimäärin kuusi päivystyspotilasta päivässä Kuntayhtymä Carea julkisti keskiviikkona suunnitelmansa Pohjois-Kymen sairaalan päivystyskirurgian siirtämisestä Kymenlaakson keskussairaalaan. Carea esittää Kouvolan kaupungille suunnitelman, jonka mukaan kirurgiset päivystyspotilaat voitaisiin hoitaa Kymenlaakson keskussairaalassa. — Suunnitelmassa varaudutaan keskimäärin kuuteen kouvolalaiseen päivystyspotilaaseen ja kahteen leikkaukseen päivittäin, Carean keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa sanotaan. Kaksi leikkauspotilasta sisältyvät arvioon kuudesta päivystyskirurgian potilaasta. Poksin vastaavalle lääkärille Miia Melkoniemelle Carean julkaisema tiedote tuli yllätyksenä. — Ai tämmöinen tiedote on annettu ulos. En ole kuullutkaan tämmöisestä. Nyt täytyy kysyä, mitä se oikein meinaa, Melkoniemi sanoo. Melkoniemen mukaan neuvotteluja Carean ja Kouvolan välillä on käyty hyvässä yhteishengessä. — Täytyy tiedustella esimieheltä, onko tämä Carean päätös vai onko tästä päätetty myös Kouvolan päässä. Olettaisin, että minulle olisi tullut tieto siitä, jos tällainen päätös olisi tehty. Hän kertoo, että Poksin päivystyskirurgian potilaiden siirrosta Kymenlaakson keskussairaalaan on keskusteltu. Tilastoiden pohjalta arvioitu päivystyskirurgian potilasmäärä on ollut keskimäärin 5—7, joten luku kuusi on kohdallaan. — Jos jollain taholla on sovittu jotain, niin tarkkaa ajankohtaa ei ole lyöty lukkoon. Vuodenvaihde tulee todella nopeasti. Carea arvioi potilaiden hoidon aiheuttavan 3,2 miljoonaa euron vuosikustannukset. Ne muodostuvat ensihoito-, sairaankuljetus-, päivystys-, leikkaus- ja vuodeosastopalveluista. Pohjois-Kymen sairaalan muuta päivystystoimintaa ei ole tarkoitus tässä vaiheessa muuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/Carean%20laskelma%20Poksin%20p%C3%A4ivystyskirurgian%20siirrosta%20%E2%80%94%20keskim%C3%A4%C3%A4rin%20kuusi%20p%C3%A4ivystyspotilasta%20p%C3%A4iv%C3%A4ss%C3%A4%20/2016221471834/4