Kouvolan Sanomat: Donald Trumpista Yhdysvaltojen presidentti – "On aika parantaa haavat ja olla yhtä" Republikaanien Donald Trump on valittu Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi. Kello 9.48 Suomen aikaa Trump käveli kannattajiensa eteen vaimonsa Melania Trumpin saattelemana. Väkijoukko yltyi koviin USA, USA, USA -huutoihin ennen kuin Trumpille ojennettiin mikrofoni. — Anteeksi, että jouduitte odottamaan, mutta tämä on ollut monimutkaista, Trump sanoi alkajaisiksi. — Kiitos paljon! Seuraavaksi Trump kertoi saaneensa juuri puhelun ministeri Clintonilta. Tieto sai kansan mylvimään villisti. — Hän onnitteli meitä, sillä kyse on meistä, voitostamme. Minä onnittelin häntä ja hänen perhettään kovasta kampanjasta. Hän työskenteli kovasti. Kampanjan aikana räyhäkkäästi esiintyneestä Trumpista ei voiton hetkellä ollut tietoakaan. Tuleva presidentti kiitteli Clintonia. — Hillary on työskennellyt kovasti pitkän aikaa, ja olemme velkaa hänellle hänen työstään maamme puolesta. Nyt on aika parantaa haavat. On aika yhdistyä ja olla yhtä. Tulen olemaan kaikkien amerikkalaisten presidentti. Tämä on minulle todella tärkeää. Äänten laskenta on yhä kesken joissakin osavaltioissa, mutta Trumpin voitto on varmistunut.

