Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esa Sirén ei pääse irti sodasta Kouvolalainen Esa Sirén, 68, julkaisi tänä syksynä jo 11. sotaromaaninsa Törni iskee. Sen lisäksi häneltä ilmestyi lokakuun lopulla Sodan kuvat — Rukajärvi 1941. Siinä hän esittelee erämaarintaman sotatapahtumia SA-kuvien, aikalaishaastattelujen ja sotadokumenttien avulla. Sirénin teoksia on myyty yli 100 000 kappaletta. Se on paljon, sillä ensimmäisen kirjansa Iskujoukkue hän julkaisi vasta vuonna 2005. Kustannuspäällikkö Sakari Heiskanen Gummeruksesta ei epäröi hetkeäkään. — Esa Sirén on meidän kirjailijamme, joten olen puolueellinen, mutta kuitenkin: Esa on sukupolvensa arvostetuin suomalainen sotaromaanikirjailija. Sirénin isä taisteli jatkosodassa Kiestingin rintamalla taistelulähettinä, mutta lapsilleen hän ei kertonut sodasta mitään — yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Sirén ei kuitenkaan välttynyt sotajutuilta, sillä naapuriin muutti Äyräpäässä joukkueenjohtajana toiminut reservin luutnantti, jonka lapset jakoivat isältään kuulemia oppeja myös Sirénille. Lukuikään päästessään Sirén luki ensi kaikki Enid Blytonin Viisikko-kirjat. Myös Väinö Riikkilän Pertsa ja Kilu -sarja kuului suosikkilukemistoon. Sitten kirjastosta löytyi hyllykkö, jossa oli sotakirjoja. Ensimmäiseksi Sirén ahmi taiteilijanimi Uula Aapan Otavan nuorisosarjassa julkaistut sotaromaanit. Omaa sotaromaania Esa Sirén alkoi kirjoittaa vuonna 2002 valmentaessaan jääkiekkoseuraa Sveitsissä. — Vähän oudolta tämä tuntuu. En olisi silloin voinut kuvitellakaan, että kirjoittamiseen voi jäädä näin pahasti koukkuun. Siitä tuli pakkomielle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/Esa%20Sir%C3%A9n%20ei%20p%C3%A4%C3%A4se%20irti%20sodasta/2016221468950/4