Uutinen

Kouvolan Sanomat: Isänpäivän inhokit — mitä et haluaisi isänpäivälahjaksi? Kaljulle isälle shampoota vai epämiellyttävät kalsarit? Perinteiset isänpäivälahjat pitävät pintansa ja niitä pönkkitävät sesonkeihin liittyvät tarjoukset. Sana on nyt vapaa. Kerro meille mikä on sinun vähiten toivomasi isänpäivälahja? Onko muistoihin jäänyt jokin unohtumaton lahja? Mitä et missään tapauksessa hankkisi isällesi lahjaksi? Kommentoikaa vapaasti! Voihan olla, että tänä vuonna tuleekin se toivelahja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/Is%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4n%20inhokit%20%E2%80%94%20mit%C3%A4%20et%20haluaisi%20is%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4lahjaksi/2016221470994/4