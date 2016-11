Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken Valtakatu remonttiin ensi keväänä Valtakatu Kuusankoskella saa uuden ilmeen Sepäntien ja Pallokentäntien välillä. Hankkeessa parannetaan katua noin 740 metriä ja kevyen liikenteen väylää noin 1 500 metriä. Suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta sanoo, että työt alkanevat ensi vuoden keväällä. — Vapun jälkeen työt alkavat, ehkä vähän ennenkin. Tämä on sen verran mittava hanke, että alustavan aikataulun mukaan työt ajoittuvat kahdelle vuodelle sulan maan rakennuskausille. Toisin sanoen valmista on sulan maan aikaan vuonna 2018. Sen tarkempaa aikataulua ei tässä vaiheessa ole tiedossa. Urakkaa pitkittävät esimerkiksi maanalaiset vesihuoltotyöt. Nykyisellään Valtakadulla on kaksi ajokaistaa suuntaansa. Kaistat on erotettu keskisaarekkeella. Kadun molemmissa reunoissa on pysäköintitilaa. Kevyen liikenteen väylät on molemmin puolin katua. Jalankulku- ja pyöräilyväylät on erotettu puuriveillä. Hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta. Ajokaistoja erottava keskisaareke poistuu, ja katu muuttuu kaksikaistaiseksi. — Olennainen muutos on kevyen liikenteen aseman parantaminen ja turvaaminen. Suojatieylitykset ovat olleet nyt aika pitkät. Kevyen liikenteen väylät ovat olleet puurivien välissä. Nyt kevyen liikenteen väylät otetaan selkeästi puurivistä ajoradan puolelle. Samalla autoliikenteen tila hiukan kapenee, Vuorentausta kertoo. Lue koko uutinen:

