Kouvolan Sanomat: Lumi peittää nyt autot ja tiet — älä aja iglulla Viime päivinä liikenteessä on taas alkanut näkyä lumen kuorruttamia autoja, joiden rekisterikilvet ja valot ovat peittyneet valkoiseen kuorrutteeseen lumen pöllytessä ympärillä. Kaikki autoilijat eivät ole malttaneet harjata lunta pois kaikista ikkunoistakaan. Liikenneturvan kyselyn mukaan peräti neljäsosa kuljettajista jättää sutimisen puolitiehen kiireen vuoksi. Kyselyyn vastanneista suomalaisista kuljettajista lähes kaksi kolmasosaa kertoo putsaavansa aina autonsa lumesta ja jäästä. Neljäsosa raportoi tekevänsä putsaustyön kunnolla, jos ei ole kiire. Vain viisi prosenttia myöntää, että puhdistaa autoansa vain sen verran, että näkee ulos. Liikenneturva kannustaa kuljettajia putsaamaan huolella auton ulkopinnat, ikkunat, peilit ja valot lumesta ja jäästä. — Lumiharjan merkitystä liikenneturvallisuudelle ei saisi ylenkatsoa. Kiireisimmät voivat talviaamuina astua ovesta ulos muutamaa minuuttia tavallista aikaisemmin, jolloin on hyvin aikaa puhdistaa auto lumesta huolella. Näin ajomatkakin sujuu rennommin, kun ei tarvitse tirkistellä tietä pienen reiän lävitse. Huonoin mahdollinen yhdistelmä on, jos kiireen vuoksi auto jää puhdistamatta ja määränpäähän pyritään nopeasti, puuskahtaa yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen Liikenneturvasta. Liikkeelle lähtö ajoissa ja huolellisesti puhdistetulla autolla helpottaa myös oikean turvavälin ja tilannenopeuden ylläpitämistä. Lasipintojen huurtumista tai jäätymistä estää auton sisätilojen riittävä esilämmitys ja sisäpuhaltimien oikeaoppinen käyttö: kun auto on lämmin ja kosteus poistunut, eivät lasit myöskään huurru niin helposti. Ylimääräinen lumi kannattaa myös kopistella kengistä ja vaatetuksesta ennen autoon istumista. Jos vesihöyryä alkaa muodostua ikkunoihin matkan alettua, huurteen ja kosteuden saa pois nostamalla puhallintehoa ja -lämpöä. On kuitenkin huolehdittava myös ilman kierrosta, sillä kosteuden on poistuttava jonnekin. Jos puhaltimet on asetettu väärin, ilma vain kiertää auton sisällä. — Autoissa on mallikohtaisia eroja. Oman kulkupelin puhallinasetukset kannattaa tarkistaa auton ohjekirjasta. Ilmastointiautomatiikalla varustetuista autoista löytyy yleensä myös huurteenpoistoa varten oma katkaisin. Ajaessa eri puhallinsäätöjen kokeilu voi viedä huomion tärkeimmästä eli liikenteestä, toteaa Heiskanen. Lue koko uutinen:

