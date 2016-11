Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lunta on jo kahdeksan senttiä — Kouvolassa sataa iltapäivään saakka Lunta satoi lisää yön aikana Kouvolassa viisi senttiä. Utin säähavaintoasemalla lumen syvyys on tänä aamuna kahdeksan senttiä. Anjalassa lunta on mittauspisteellä kuusi senttiä. Keskiviikoksi Kouvolaan on luvassa on lumisadetta iltapäivään saakka. Iltaan mennessä lumisade lakkaa. Pakkasta on päivän aikana kuusi astetta. Kouvolassa voimassa on varoitus huonosta kelistä liikenteessä. Lumi pöllyää ja tien pinnat ovat liukkaita. Katso täältä päivän sää Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/Lunta%20on%20jo%20kahdeksan%20sentti%C3%A4%20%E2%80%94%20Kouvolassa%20sataa%20iltap%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4n%20saakka/2016221468617/4