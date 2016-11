Uutinen

Kouvolan Sanomat: OAJ: Varhaiskasvatuksessa eriarvoisuutta Kouvolan, Kotkan ja Haminan välillä OAJ:n mukaan varhaiskasvatuksen laatu ja järjestämisolosuhteet Kymenlaaksossa ovat eriytymässä. Kuntien välillä on jo nyt eroja siinä, kuinka varhaiskasvatus järjestetään ja millaisia resursseja varhaiskasvatukseen suunnataan. Tämä asettaa lapsiperheet eriarvoiseen asemaan. Kouvola on rajoittanut lasten osallistumisoikeutta varhaiskasvatukseen, mutta ei ole muuttanut henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. Kotka taas on pitänyt varhaiskasvatuksen osallistumisoikeuden entisellään, eikä ole heikentänyt lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua päiväkodissa. Hamina sen sijaan on tehnyt varhaiskasvatukseen molemmat heikennykset. OAJ:n Kymenlaakson alueyhdistys on selvittänyt jäsenkyselyssään kuntien varhaiskasvatuspäätöksiä ja niiden vaikutuksia lastentarhanopettajien työhön ja päiväkotien toimintaan. —On ajattelematonta rajata osallistumista varhaiskasvatukseen tai suurentaa lapsiryhmien kokoa, kun tiedetään, kuinka suuri merkitys laadukkaalla varhaiskasvatuksella on lapsen kasvulle, oppimiselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Varhaiskasvatuksen laatu ja laajuus vaihtelevat liiaksi perheen asuinpaikan mukaan, OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä huomauttaa. Opetushallitus julkaisi lokakuussa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jossa se velvoittaa kuntia laatimaan omat varhaiskasvatussuunnitelmansa, jotka otetaan käyttöön elokuussa 2017. —Kunnat joutuvat nyt säädöksen velvoittamina linjaamaan, kuinka ne paikallisesti järjestävät palvelunsa. Varhaiskasvatuksen pitäisi olla laadukasta ja sen tulisi toteutua yhdenvertaisesti koko maassa. Kasvatuksesta ja koulutuksesta leikkaavien kuntien on erityisen haasteellista toimia näiden valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti, Setälä toteaa. OAJ viettää keskiviikkona Kouvolassa varhaiskasvatuspäivää, jonka aikana asiantuntijat ja alueyhdistyksen edustajat tapaavat Kymenlaakson kuntien varhaiskasvatusjohtajia ja pääluottamusmiehiä sekä alueen lastentarhanopettajia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/OAJ%3A%20Varhaiskasvatuksessa%20eriarvoisuutta%20Kouvolan%2C%20Kotkan%20ja%20Haminan%20v%C3%A4lill%C3%A4/2016221469770/4