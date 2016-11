Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pakkanen kiristyy — näin tehdään jäälyhty Pakkasen kiristyessä pihoille alkaa ilmestyä jäälyhtyjä. Lyhdyn tekeminen on helppoa. Lyhdynteko-ohje Täytä ämpäri tai muu astia vedellä. Jos haluat värillisen lyhdyn, lorauta veden sekaan esim. elintarvikeväriä. Nosta vedellä täytetty astia pakkaseen jäätymään. Ota ämpäri tai astia sisälle ennen kuin se on jäätynyt läpikotaisin. Ämpärin kokoinen lyhty jäätyy sopivasti yleensä yön aikana, mutta sopiva jäätymisaika riippuu siitä, kuinka paljon on pakkasta. Astian pitää olla lämpimässä sen aikaa, että jää alkaa irrota astian reunoista. Kumoa jäämöykky ulos astiasta. Napauta lyhdyn päälle reikä ja valuta sisällä oleva sula vesi ulos. Jos lyhty ehti jäätyä liikaa, voi siihen yrittää sulattaa reiän kynttilälle kuumalla vedellä täytetyn astian, esim. säilykepurkin avulla. Vie lyhty ulos ja laita lyhdyn keskelle kynttilä. Lue koko uutinen:

