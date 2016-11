Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paniikki osakemarkkinoilla tarttui Eurooppaan ja Suomeen – ”Markkinoiden näkökulmasta näyttää aika karmealta” Aasiasta alkanut paniikki osakemarkkinoilla tarttui välittömästi Eurooppaan kaupankäynnin alettua. Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trumpin voitto Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa näkyi välittömästi.. Euro Stoxx -osakeindeksi halpeni 2,7 prosenttia ja Helsingin pörssin yleisindenksi yli kolme prosenttia. Helsingin pörssin suurista yhtiöistä eniten heikkeni öljynjalostusyhtiö Nesteen osake, koska raakaöljyn hinta halpeni. Nesteen osake halpeni pian kaupankäynnin alkamisen jälkeen yli kolme prosenttia. Japanissa Nikkei-indeksi halpeni yli viisi prosenttia, turvasatamana pidetty kulta vahvistui, dollari sekä Meksikon peso heikkenivät varhain keskiviikkoaamuna. — Markkinoiden näkökulmasta tämä näyttää aika karmealta. Hyvin negatiivisesti markkinat ovat reagoineet tilanteeseen, kommentoi Aktian pääekonomisti Heidi Schauman. Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju arvioi, että ”epävarma aikakausi” on Trumpin todennäköiseltä näyttävän voiton myötä alkamassa Yhdysvalloissa ja koko maailman taloudessa. Markkinat ovat toivoneet Clintonin voittoa. Hän edustaa Trumpiin verrattuna jatkuvuutta. Kangasharjun ja Schaumanin mukaan pelot Trumpia kohtaan liittyvät etenkin hänen aiheuttamaansa epävarmuuteen ja vapaakaupan vastaisuuteen. — Kukaan ei tiedä, mitä hän lopulta aikoo tehdä. On pieni mahdollisuus, että ne asiat, joista Trump on puhunut, hän aikoo todella toteuttaa. Ne ovat kamalia asioita, Kangasharju luonnehtii. Hän viittaa etenkin tullimuurien nostamiseen ja mahdolliseen kauppasotaan Kiinan kanssa. Nämä vahingoittaisivat sekä koko maailmantaloutta että myös Suomea, joka on viennistä riippuvainen. Lisäksi Trumpin lupaamat tullimuurit ja veronleikkaukset kiihdyttäisivät inflaatiota Yhdysvalloissa. Sijoittajat alkoivat siirtää pääomiaan keskiviikkona ”turvasatamina” pitämiinsä sijoituskohteisiin eli kultaan, Japanin jeniin ja Sveitsin frangiin, kun markkinoilla aamulla hätkähdyttiin siihen, että Trump saattaa olla Yhdysvaltojen seuraava presidentti. Lue koko artikkeli Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/Paniikki%20osakemarkkinoilla%20tarttui%20Eurooppaan%20ja%20Suomeen%20%E2%80%93%20%E2%80%9DMarkkinoiden%20n%C3%A4k%C3%B6kulmasta%20n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20aika%20karmealta%E2%80%9D/2016521469176/4