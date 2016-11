Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poksin kirurgikato aiheuttaa Kouvolalle 3 miljoonan euron kulut — potilaita siirretään todennäköisesti Kotkaan Kirurgien lähtö Pohjois-Kymen sairaalasta Poksista muihin sairaaloihin aiheuttaa Kouvolan ensi vuoden talouteen arviolta 3 miljoonan euron loven. Poksin palkkalistoilla pitäisi olla kuusi kirurgian erikoislääkäriä, mutta todellisuudessa kirurgeja on töissä vain kolme. Kouvola ostaakin jo nyt palveluja vajaalta kymmeneltä keikkakirurgilta. Ensi vuonna palveluja ostetaan entistä enemmän. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta näillä näkymin helmikuusta alkaen joka päivä kolmesta viiteen Poksin päivystysleikkauspotilasta siirretään Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan. Vastaavia potilaita hoidetaan nyt Poksissa päivää kohden kaikkiaan 25—30. — Tämä on sote-myllerryksen aiheuttamaa epävakautta, jonka kanssa meidän vain täytyy tulla toimeen, sanoo Kouvolan aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka. Kirurgipalvelujen ostamisesta aiheutuvat kustannukset eivät ehdi kaupungin ensi vuoden talousarvioon. Toikka arvioi, että kulut katetaan todennäköisesti lisämäärärahalla. Kouvolan luottamushenkilöiden täytyy siis hyväksyä budjetti, jonka kuluarvio ei vastaa todellisuutta. Aikuisväestön palvelujen budjetissa on jo ennestään 1,2 miljoonan euron aukko, koska Marjoniemen osasto 4:n sulkeminen peruttiin ainakin toistaiseksi. Kirurgikadon taustalla on epätietoisuus tulevasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus astuu voimaan vuonna 2019. Lakivalmistelun mukaan Kouvolaan ei olisi jäämässä leikkaustoimintaa eikä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä. Vielä lokakuussa näytti siltä, että nykyisen tasoisen leikkaustoiminnan ylläpitäminen Poksissa tulee lähes mahdottomaksi jo loppuvuonna kirurgien irtisanoutumisten takia. Poksin vastaavan lääkärin Miia Melkoniemen mukaan tilanne on parantunut sen verran, että kirurgit pystyvät hoitamaan potilaat suunnitellusti vielä tammikuun loppuun saakka. — Meille on luvannut tulla odotettua enemmän erikoistuvia lääkäreitä. Lisäksi saamme ostettua yhden ortopedin palvelut. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/Poksin%20kirurgikato%20aiheuttaa%20Kouvolalle%203%20miljoonan%20euron%20kulut%20%E2%80%94%20potilaita%20siirret%C3%A4%C3%A4n%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20Kotkaan/2016221466678/4