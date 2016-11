Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rekka edelleen jumissa liikenteen tukkona Luumäellä, toinen Savitaipaleella Rekka on edelleen juuttuneena mäkeen Kuutostiellä Taavetista vähän Lappeenrantaan päin. Etelään päin tulevalla kaistalla liikenne on poikki. Poliisi ohjaa liikennettä toisella kaistalla, kerrotaan poliisin tilannekeskuksesta. Rekka juuttui mäkeen Kuutostien työmaa-alueella jo aamuyöstä puoli neljän aikoihin. Toinen rekka on jumissa Mikkelintiellä Savitaipaleen keskustasta vähän Lappeenrantaan päin. Siellä on käytössä toinen kaista kerrallaan. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan hälytys Savitaipaleen rekasta tuli puoli kahdeksan jälkeen. Lue koko uutinen:

