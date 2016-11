Uutinen

Kouvolan Sanomat: Simppeliä tekemisen meininkiä — Kotiteollisuus keikalla Anjalassa lauantaina Kotiteollisuus-yhtyeen keulakuvalla Jouni Hynysellä on pitänyt kiirettä tänä syksynä. Yhtyeen 15. albumi, Vieraan vallan aurinko, ilmestyi lokakuussa. Keikkailun ohella Hynynen on kiertänyt markkinoimassa esikoisromaaniaan Kadonnutta tavaraa etsimässä (Like), joka ilmestyi syyskuussa. Bändi nähdään piakkoin leffateattereissakin. Kiire tasaantuu ajan myötä, ja niin on käynyt Kotiteollisuudellekin. Hynynen kertoo, että liian tiukka puristus otelaudasta on historiaa ja että simppeli tekemisen meininki on nykyaikaa. Puristus kuuluu sitten sanoissa ja soinnuissa. — Levyllä puhuu keski-ikäinen vihainen, muttei katkera mies, kaikki sanoitukset kynäillyt Hynynen sanoo teksteistään. Mikä sitten vihastuttaa? Kirjoittamisvaiheessa hallituksen leikkaukset pyörivät kaikilla kanavilla, mutta myös tavikset sieppaavat. — Päättäjiltä ovat inhimilliset arvot kateissa, ja me otamme kaiken kyseenalaistamatta vastaan. Kohmeessa olevat ihmiset kalvavat mieltä. Kotiteollisuus on toiminut jossain muodossa vuodesta 1991 lähtien. Yhtyeen takoma metalli on kriitikoiden mukaan keventynyt vuosien varrella, mutta uusi levy kuulostaa singlelohkaisulla purevammalta kuin poppi. Vihaisuus kuuluu. — Tämä on raskaampi ja räväkämpi levy, kuin mitä olemme tehneet vuosiin, kitaristi uskoo. Musiikin on säveltänyt ja sovittanut yhdessä koko nelihenkinen bändi, jonka nykyisestä hengestä Hynynen kiittelee keväällä 2014 mukaan tullutta Miitri Aaltosta. Hynynen juhli duunikiireiden välissä häitä syyskuussa. Nykyinen vaimo on näyttelijä Mari Perankoski, jonka kanssa hän on ollut vuodesta 2012. Joko julkkispariskunnasta on tekeillä tosi-tv:tä tyyliin The Osbournes tai The McCoys Show? — Ehdoteltu on, mutta sellaista paskaa emme tee ikinä, Hynynen vakuuttaa. Kotiteollisuus on keikalla 12.11. Mari´s Coffeessa Anjalassa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

