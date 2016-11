Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tax free -myynti nousi Kouvolassa lokakuussa Tax free -myynti laahasi Global Blue Finlandin tilastojen mukaan lokakuussa edelleen viime vuotta jäljessä. Myynti on Kouvolassa laskenut 27 prosenttia, mutta viime vuoden lokakuuhun verrattuna myynti on noussut yhdeksällä prosentilla. Kouvolan osuus koko maan tax free -myynnistä on tänä vuonna ollut yhden prosentin verran. Lokakuun osuus oli 0,9 prosenttia koko maan myynnistä. Tiedot ovat Global Blue -yhtiön lokakuun tilastoista. Lue koko uutinen:

