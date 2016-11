Uutinen

Kouvolan Sanomat: Trump vahvoilla voittajaksi, kisasta tuli tiukka Tulosennusteiden mukaan republikaanien Donald Trump on vahvoilla yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Demokraattien Hillary Clintonin asemat ovat huonontuneet ennusteissa ääntenlaskennan edetessä. Vaalin tulos selviää lähituntien aikana. New York Timesin mukaan Trump on voittamassa vaalit. Fivethirtyeight-sivuston mukaan tilanne on erittäin tiukka, Clintonilla on pieni etu. New York Timesin mukaan Clinton voi saada enemmän ääniä, vaikka Trump voittaisikin valitsijamiehissä. CNN:n ennusteen mukaan Trump on voittanut 167 valitsijamiestä ja Clinton 122. Voittoon vaaditaan 270 valitsijamiestä. Voittajan nimen pitäisi olla selvillä kello 6-8 keskiviikkoaamuna. Kahdessa edellisessä vaalissa häviäjä on tunnustanut tappionsa aamuseitsemän ja -kahdeksan välillä Suomen aikaa. Lue koko juttu Helsingin Sanomista. Lue koko uutinen:

