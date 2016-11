Uutinen

Kouvolan Sanomat: USA ei voi kääntyä sisäänpäin, vaalien vaikutuksia Suomeen on mahdoton arvioida Vaikka Donald Trump puhui kampanjansa aikana Yhdysvaltojen suuruuden palauttamisesta ja muun muassa muurin rakentamisesta Meksikon rajalle, todellisuudessa maa ei voi kääntyä sisäänpäin. Se ei olisi hyväksi myöskään Yhdysvalloille itselleen, sanoo entinen Washingtonin-suurlähettiläs Jukka Valtasaari. — Enemmistö hänen kannattajistaan on sitä mieltä, että Yhdysvaltojen pitää olla suurvalta. Make America great again -sloganin toteutumiseen tarvitaan ulkopolitiikassa myös ulkomaita, huomauttaa Valtasaari. Hän muistuttaa, että maan suurimpina suuruuden vuosina, esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, se oli varsin aktiivinen toimija myös ulkopoliittisesti. — Voittopuheen henki oli sillä tavalla rakennettu, että Trump näkee sen, että suurvalta ei pärjää maailmalla itsekseen eikä presidentti kotimaassa ilman kongressia. Nyt käytyjen vaalien erikoisuuksiin kuului se, että varsinaisesta politiikasta puhuttiin melko vähän. Trumpin taustajoukoissa alkaa nyt virkamiesten ja ministerien etsintä. Vasta sitten alkaa politiikan rakentaminen ja tavoitteiden määrittely. Siksi Valtasaari ei ole halukas ennustamaan, mitä vaalitulos merkitsee Suomelle. — Kun presidenttiehdokas tulee vielä politiikan ulkopuolelta, hänen puheistaan voi lukea näissä asioissa poikkeuksellisen vähän. Mutta jos voi esittää toiveen, niin Yhdysvallat on suurvaltana mukana kaikissa kriiseissä mitä on, eikä Yhdysvalloilla ole mitään optiota vetäytyä niistä tai hoitaa niitä itsekseen. Tilanne olisi ollut sama, jos Hillary Clinton olisi voittanut vaalit. — Suomen kannalta on aina hyvä, jos isot valtiot — Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä — puhuisivat keskenään ja vahtisivat, että kansainvälisessä politiikassa toimisi vähintään minimisäännöstä. Vaikka Suomelle ei ehkä ole nykymaailmassa tarjolla samanlaista välittäjän roolia kuin kylmän sodan aikaan, Suomellakin on paikkansa vaikuttaa. Esimerkiksi Arktinen neuvosto on tärkeä sekä Yhdysvalloille että Venäjälle, ja Suomi toimii sen puheenjohtajana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/USA%20ei%20voi%20k%C3%A4%C3%A4nty%C3%A4%20sis%C3%A4%C3%A4np%C3%A4in%2C%20vaalien%20vaikutuksia%20Suomeen%20on%20mahdoton%20arvioida/2016221469218/4