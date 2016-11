Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valkealan hoitokalastusyhdistys turvaa järvien hoidon lakimuutoksen jälkeen Väliväylän hoitokalastusyhdistyksen saalit Rapojärvellä ovat muhkeita. Viime viikon alussa pyydykseen tarttui varttitunnissa kaksi tonnia salakkaa. Seuraavan päivän saalis oli saman kokoinen. Roskakalaksi luokiteltu salakkasaalis päätyi Valkealasta Haminan seudulle villisikojen ruuaksi. Väliväylän hoitokalastusyhdistys perustettiin äskettäin entiselle Valkealan kalastusalueelle turvaamaan järvien hoito jatkossa. Tämän vuoden alusta voimaan tullut uusi kalastuslaki lopettaa nykyiset kalastusalueet vuoden 2018 loppuun mennessä. Tilalle tulevat huomattavasti suuremmat kalatalousalueet. Nykyisen Valkealan kalastusalueen vesistöt tullaan näillä näkymin yhdistämään nykyiseen Kivijärven kalastusalueeseen. Väliväylän hoitokalastusyhdistyksen vesistöt alkavat Kannuskoskelta ja päättyvät Harjujoen suulle. Hoitokalastuksia yhdistys tekee pääasiassa Lappalalla, Rapojärvellä ja Haukkajärvellä. — Yhdistys perustettiin varallisuuden, omaisuuden ja alueen kalataloutta edistävän toiminnan turvaamiseksi. Kun nykyiset kalastusalueet loppuvat, niiden varat siirtyvät ELY-keskusten hallintaan. ELY:n kautta varat siirtyvät uusille kalatalousalueille, sanoo Väliväylän hoitokalastusyhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Vilko. Vilko sanoo kalastajien olevan huolissaan varojen jakautumisesta. Jatkossa kalatalousalueilla päätökset tehdään vesihehtaarien mukaan äänestämällä. Hoitokalastusyhdistyksellä on Vilkon mukaan tällä hetkellä hyvin hoidettuja vesialueita ja rahaa. Yhdistys omistaa myös hoitokalastuksessa käytettäviä välineitä. Seuraavaksi hankintalistalla on uusi vene nykyisen rikkinäisen tilalle. Vilko laskee nostaneensa roskakalaa Valkealan järvistä kaikkiaan 60 tonnia 10 vuoden aikana. Vuosien varrella kalakannat ovat vääristyneet Vilkon mukaan siksi, että kalastus on painottunut petokalojen pyyntiin. Vilko arvelee, että esimerkiksi Rapojärveen salakkaparvet kerääntyvät Jyräänkosken ja Tirvan välistä. Salakkaparvet ovat ylisuuria etenkin järven kalliorantojen edustoilla. — Uusi kalastuslaki on hyvä muutos. Järvien hoitokalastuksessa tarvitaan tutkittua tietoa. Luulon varassa hoitokalastus ei enää onnistu, Vilko sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/09/Valkealan%20hoitokalastusyhdistys%20turvaa%20j%C3%A4rvien%20hoidon%20lakimuutoksen%20j%C3%A4lkeen/2016221464253/4