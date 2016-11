Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junaliikenne tökkii vielä — Kouvolassa noin 10 minuutin myöhästelyjä Junaliikenteessä on tänään torstainakin ollut myöhästymisiä. Esimerkiksi puolen tunnin kuluttua Kouvolasta kohti Joensuuta lähtevä juna on kymmenisen minuuttia myöhässä. Muuttuvat talvikelit voivat jatkossakin aiheuttaa muutoksia junaliikenteeseen ja VR kehottaa matkustajia tarkistamaan junien aikataulut etukäteen sekä varaamaan aikaa ja malttia liikkumiseen. VR on yhdessä HSL:n ja Liikenneviraston kanssa päättänyt palata pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä huomisesta lähtien aikataulunmukaisiin vuoroihin. Tiistain ja torstain aikana oli vaikean talvikelin takia tarve harventaa lähiliikenteen liikennettä, jotta pystyttiin turvaamaan sujuva junaliikenne haastavissa keliolosuhteissa. Seuraa liikenteen sujumista täältä: http://188.117.35.14/vrviewer/VrViewer.html?locale=fi_FI Lue koko uutinen:

