Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kolmen rekan kolari Heinolantiellä - liikenne poikki noin tunnin verran Tie 46 on parhaillaan poikki Rajajärventien kohdalla, Rautkoskelta noin 2,6 kilometriä Mäntyharjuntien suuntaan. Tien tukkii kolmen rekan kolari. Tien arvioidaan avautuvan liikenteelle tunnin kuluessa. Pelastuslaitos on paikalla ohjaamassa liikennettä. Henkilöautoliikenne ohjataan kiertotietä pitkin, mutta raskas kalusto joutuu odottamaan paikalla kolarisuman purkamista. Onnettomuuspaikalla on suistunut ojaan puoliperävaunullinen vanerirekka. Kolarisumaan osui myös kaksi tyhjää tukkirekkaa, jotka jäivät tielle kylkikontaktiin. Kolarissa ei syntynyt henkilövahinkoja. Ojaan kaatuneen rekan kuljettaja kävi ensihoitajien tarkastettavana. Onnettomuuden syy on ilmeisesti Heinolantien liukkaus kolaripaikalla. Lue koko uutinen:

