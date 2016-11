Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunki sponsoroi yhdistyksille nuoria keikkatöihin Kouvolalaiset yhdistykset voivat palkata nuoria ilmaiseksi muutaman tunnin keikkatöihin. Kaupunki maksaa nuorten palkat. Työllistämistä koordinoi Kouvola Innovationin Duunista toimeen -hanke. Kaupunki rahoittaa yhteensä tuhat tuntia nuorten tekemää työtä. Tehtävät voivat olla esimerkiksi valokuvausta, lumitöitä, nettisivujen tekoa, papereiden mapitusta tai joulun tapahtumissa auttamista. Tunteja haetaan kahdessa erässä. Yhdistykset, joilla on työtehtäviä marras—tammikuussa, voivat hakea tunteja 30.11. saakka. Tammikuussa aukeaa toinen haku, jolloin haetaan tunteja tammi—elokuulle. Tavoitteena on saada työkokemusta mahdollisimman monelle nuorelle. Ensimmäiseen hakuun voi jo osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Ilmaisista työtunneista kiinnostuneille järjestetään infotilaisuudet maanantaina 21.11. Kouvolan Ohjaamossa kauppakeskus Valtarissa (Kouvolankatu 15) kello 10—12 ja 18—20. Molemmissa tilaisuuksissa on sama sisältö, eikä ennakkoilmoittautumista vaadita. Nuorten palkkaaminen tapahtuu Work Pilots -sovelluksella, jonka käyttämiseen saa henkilökohtaista opastusta tehtävään koulutetuilta nuorilta. Sovellusta voi käyttää puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Keikkatyön välitystä sovelluksella kokeiltiin jo viime kesänä. Tuolloin kaupunki ja Kouvolan Lakritsi sponsoroivat 200 tuntia keikkatyötä 10 yhdistykselle. Lue koko uutinen:

