Kouvolan Sanomat: Kuka on Kouvolan historian kovin urheilija? Entä aliarvostetuin? Kouvolan urheiluhistoriaa käsittelevän näyttelyn avajaisia vietetään marraskuun lopulla. Historia onkin varsin rikas: kaupungista löytyy olympiavoittajia, maailmanmestareita ja kansainvälisen, saati kansallisen, tason palloilujoukkueita. Mutta kuka tai mikä on ollut Kouvolan urheilijoista tai joukkueista suurin? Entä aliarvostetuin? Entä mikä tapahtuma, voitto tai tappio on jäänyt erityisesti omaan mieleen? Aihetta käsitellään tarkemmin Kouvolan Sanomissa sunnuntaina 20.11., ja mielipiteet ja muistelot kiinnostavat myös jutunteon näkökulmasta. Tässä yhteydessä kiinnostavat myös vähemmälle huomiolle jääneet saavutukset. Mielipiteitä ja muistoja voi kirjata alla olevaan kommenttikenttään. Lue koko uutinen:

