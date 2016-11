Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuntohiihtäjät joutuvat vielä odottelemaan luonnonlatuja Kouvolassa Runsaasta lumentulosta huolimatta Kouvolan kaupungin kuntoradoille ei vielä ajeta latuja. Kouvolan kaupungin liikuntapaikkamestarin Arto Porkan mukaan latuja ryhdytään ajamaan ensi viikolla, mikäli lunta tulee lisää ja se säilyy maassa. Porkan mukaan lunta on tultava vähintään 20 senttiä. Kun lunta on riittävästi, se painetaan koneella kasaan, minkä jälkeen ladulle pääsee hiihtämään luistelusuksilla. Myöhemmin kuntoradoille tehdään perinteisen tyylin ladut. — Aukeilla paikoilla lunta voi olla jo nyt paljonkin, mutta metsissä lumi ei vielä latujen tekoon riitä, Porkka sanoo. Valkealassa tykkilumiladulla on päässyt hiihtämään vajaan 2 kilometrin lenkkiä jo useamman viikon ajan. Kouvolan latutilannetta voi seurata reaaliaikaisesti täällä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/11/10/Kuntohiiht%C3%A4j%C3%A4t%20joutuvat%20viel%C3%A4%20odottelemaan%20luonnonlatuja%20Kouvolassa/2016221474768/4